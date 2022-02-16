16 февраля 2022

В Кургане онкобольную срочно прооперировали после новости URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, пост медсестры, медсестра, врач, больница, вызов врача
Жительнице Курганской области дважды переносили дату операции по удалению опухоли Фото:

Жительницу Курганской области, которой ранее дважды откладывали операцию по удалению опухоли в Курганском онкодиспансере, прооперировали 17 февраля. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки.

«После вашего запроса в департамент здравоохранения маму 16 февраля госпитализировали и 17 февраля провели операцию. Сейчас она отдыхает. Печально, что приходится по таким рядовым вопросам обращаться в СМИ», — сказал родственник пациентки Курганского областного онкодиспансера.

Ранее URA.RU писало, что в Курганском областном онкологическом диспансере неоднократно переносили дату операции по удалению опухоли у пациентки. По словам ее родственника, заболевание выявили в конце сентября—начале октября 2021 года. Дату операции откладывали дважды, объясняя это «нехваткой рук» из-за COVID. В областном депздраве на запрос агентства ответили, что отделения стационара онкодиспансера не прекращали работу и оказывают плановую медицинскую помощь, в том числе онкохирургическую.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницу Курганской области, которой ранее дважды откладывали операцию по удалению опухоли в Курганском онкодиспансере, прооперировали 17 февраля. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки. «После вашего запроса в департамент здравоохранения маму 16 февраля госпитализировали и 17 февраля провели операцию. Сейчас она отдыхает. Печально, что приходится по таким рядовым вопросам обращаться в СМИ», — сказал родственник пациентки Курганского областного онкодиспансера. Ранее URA.RU писало, что в Курганском областном онкологическом диспансере неоднократно переносили дату операции по удалению опухоли у пациентки. По словам ее родственника, заболевание выявили в конце сентября—начале октября 2021 года. Дату операции откладывали дважды, объясняя это «нехваткой рук» из-за COVID. В областном депздраве на запрос агентства ответили, что отделения стационара онкодиспансера не прекращали работу и оказывают плановую медицинскую помощь, в том числе онкохирургическую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...