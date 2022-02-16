В Кургане онкобольную срочно прооперировали после новости URA.RU

Жительнице Курганской области дважды переносили дату операции по удалению опухоли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Курганской области, которой ранее дважды откладывали операцию по удалению опухоли в Курганском онкодиспансере, прооперировали 17 февраля. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки.

«После вашего запроса в департамент здравоохранения маму 16 февраля госпитализировали и 17 февраля провели операцию. Сейчас она отдыхает. Печально, что приходится по таким рядовым вопросам обращаться в СМИ», — сказал родственник пациентки Курганского областного онкодиспансера.

Ранее URA.RU писало, что в Курганском областном онкологическом диспансере неоднократно переносили дату операции по удалению опухоли у пациентки. По словам ее родственника, заболевание выявили в конце сентября—начале октября 2021 года. Дату операции откладывали дважды, объясняя это «нехваткой рук» из-за COVID. В областном депздраве на запрос агентства ответили, что отделения стационара онкодиспансера не прекращали работу и оказывают плановую медицинскую помощь, в том числе онкохирургическую.