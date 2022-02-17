Организаторы «Ночи музыки» объявили дату фестиваля

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021
Предварительная дата проведения фестиваля — конец июня Фото:

Фестиваль URAL MUSIC NIGHT состоится 24 июня. Об этом организаторы сообщили в официальном аккаунте в Instagram.

«Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды. Наконец-то мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022! Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня», — говорится в посте.

Фестиваль URAL MUSIC NIGHT — это крупнейший музыкальный фестиваль России, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Мероприятие собирает тысячи зрителей и представителей различных музыкальных направлений. В прошлом году мероприятие перенесли с лета на осень из-за эпидемиологической ситуации. Тогда же Ельцин Центр порвал партнерские отношения с URAL MUSIC NIGHT из-за высказываний Вадима Самойлова, который выступал в рамках фестиваля. Ранее стало известно, что в команде UMN произошли кадровые изменения — сменился исполнительный директор.

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Фестиваль URAL MUSIC NIGHT состоится 24 июня. Об этом организаторы сообщили в официальном аккаунте в Instagram. «Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды. Наконец-то мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022! Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня», — говорится в посте. Фестиваль URAL MUSIC NIGHT — это крупнейший музыкальный фестиваль России, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Мероприятие собирает тысячи зрителей и представителей различных музыкальных направлений. В прошлом году мероприятие перенесли с лета на осень из-за эпидемиологической ситуации. Тогда же Ельцин Центр порвал партнерские отношения с URAL MUSIC NIGHT из-за высказываний Вадима Самойлова, который выступал в рамках фестиваля. Ранее стало известно, что в команде UMN произошли кадровые изменения — сменился исполнительный директор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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