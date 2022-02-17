Организаторы «Ночи музыки» объявили дату фестиваля

17 февраля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Предварительная дата проведения фестиваля — конец июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль URAL MUSIC NIGHT состоится 24 июня. Об этом организаторы сообщили в официальном аккаунте в Instagram. «Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды. Наконец-то мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022! Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня», — говорится в посте.



Фестиваль URAL MUSIC NIGHT — это крупнейший музыкальный фестиваль России, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Мероприятие собирает тысячи зрителей и представителей различных музыкальных направлений. В прошлом году мероприятие перенесли с лета на осень из-за эпидемиологической ситуации. Тогда же Ельцин Центр порвал партнерские отношения с URAL MUSIC NIGHT из-за высказываний Вадима Самойлова, который выступал в рамках фестиваля. Ранее стало известно, что в команде UMN произошли кадровые изменения — сменился исполнительный директор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фестиваль URAL MUSIC NIGHT состоится 24 июня. Об этом организаторы сообщили в официальном аккаунте в Instagram. «Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды. Наконец-то мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022! Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня», — говорится в посте. Фестиваль URAL MUSIC NIGHT — это крупнейший музыкальный фестиваль России, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Мероприятие собирает тысячи зрителей и представителей различных музыкальных направлений. В прошлом году мероприятие перенесли с лета на осень из-за эпидемиологической ситуации. Тогда же Ельцин Центр порвал партнерские отношения с URAL MUSIC NIGHT из-за высказываний Вадима Самойлова, который выступал в рамках фестиваля. Ранее стало известно, что в команде UMN произошли кадровые изменения — сменился исполнительный директор.