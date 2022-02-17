Валиева расплакалась после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева заплакала после выступления в произвольной программе на Олимпиаде. Во время проката спортсменка дважды упала.
Валиева заплакала после своего выступления. Российская спортсменка закрывала своей произвольной программой турнир по фигурному катанию. Девушка совершила два падения и набрала 141 балл. По итогу Олимпиады Валиева заняла 4 место. Трансляция доступна на телеканале «Россия-1»
15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали.
Российская фигуристка Камила Валиева заплакала после выступления в произвольной программе на Олимпиаде. Во время проката спортсменка дважды упала. Валиева заплакала после своего выступления. Российская спортсменка закрывала своей произвольной программой турнир по фигурному катанию. Девушка совершила два падения и набрала 141 балл. По итогу Олимпиады Валиева заняла 4 место. Трансляция доступна на телеканале «Россия-1» 15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали.