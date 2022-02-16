Владелец сгоревшего кафе в Тюмени заявил о поджоге. Видео

17 февраля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Пожар тушили 30 человек из личного состава и 10 единиц техники Фото: Александр Мамаев © URA.RU Владелец кафе «Кебаб Хаус», сгоревшего на улице Жуковского в районе заречного поселка Мыс в Тюмени в ночь с 15 на 16 февраля, заявил, что здание подожгли на заказ. Об этом сообщил сам предприниматель, также он поделился видеозаписью момента поджога. «По словам предпринимателя, точную сумму убытков он еще не просчитал. По предварительным данным, она составляет не менее 18 миллионов рублей», — передает сообщение «РБК Тюмень». На видеозаписи видно, что к зданию подходит неизвестный человек, скрывается за углом, проводит там некоторое время, а затем удаляется — «Кебаб Хаус» начинает гореть. В управлении МЧС по Тюменской области изданию сообщили, что вызов поступил на пульт дежурного 16 февраля в 01:38. Пожар тушили 30 человек из личного состава и 10 единиц техники. Площадь сгоревшего здания — 234 квадратных метра, погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени за ночь сгорели два ресторана. Сгорело и здание бывшего пивного ресторана Erdinger, которое находится по адресу ул. Республики, 79/3. Известно, что несколько лет оно пустовало. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Владелец кафе «Кебаб Хаус», сгоревшего на улице Жуковского в районе заречного поселка Мыс в Тюмени в ночь с 15 на 16 февраля, заявил, что здание подожгли на заказ. Об этом сообщил сам предприниматель, также он поделился видеозаписью момента поджога. «По словам предпринимателя, точную сумму убытков он еще не просчитал. По предварительным данным, она составляет не менее 18 миллионов рублей», — передает сообщение «РБК Тюмень». На видеозаписи видно, что к зданию подходит неизвестный человек, скрывается за углом, проводит там некоторое время, а затем удаляется — «Кебаб Хаус» начинает гореть. В управлении МЧС по Тюменской области изданию сообщили, что вызов поступил на пульт дежурного 16 февраля в 01:38. Пожар тушили 30 человек из личного состава и 10 единиц техники. Площадь сгоревшего здания — 234 квадратных метра, погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени за ночь сгорели два ресторана. Сгорело и здание бывшего пивного ресторана Erdinger, которое находится по адресу ул. Республики, 79/3. Известно, что несколько лет оно пустовало.