16 февраля 2022

В Челябинской области школьник получил ожоги от взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В квартире повредились окна и межкомнатные двери Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) 17 февраля в жилом доме по улице Советской Армии в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. В результате школьник получил ожоги тела горячей жидкостью и паром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«Произошла разгерметизация самогонного аппарата в квартире без последующего горения. В результате происшествия травмирован подросток 2007 года рождения. Он получил ожоги тела», — сообщили 31TV.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пострадавшего ребенка направили на осмотр в горбольницу Южноуральска. По сообщениям СМИ, в результате происшествия были повреждены окна квартиры и межкомнатные двери. Строительные конструкции остались целы.

Ранее URA.RU сообщало, что в многодетной челябинской семье младенец погиб от ожогов. Семья состояла на учете в администрации района как малоимущая.

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В Южноуральске (Челябинская область) 17 февраля в жилом доме по улице Советской Армии в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. В результате школьник получил ожоги тела горячей жидкостью и паром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. «Произошла разгерметизация самогонного аппарата в квартире без последующего горения. В результате происшествия травмирован подросток 2007 года рождения. Он получил ожоги тела», — сообщили 31TV.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Пострадавшего ребенка направили на осмотр в горбольницу Южноуральска. По сообщениям СМИ, в результате происшествия были повреждены окна квартиры и межкомнатные двери. Строительные конструкции остались целы. Ранее URA.RU сообщало, что в многодетной челябинской семье младенец погиб от ожогов. Семья состояла на учете в администрации района как малоимущая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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