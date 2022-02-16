В Челябинской области школьник получил ожоги от взрыва

В квартире повредились окна и межкомнатные двери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) 17 февраля в жилом доме по улице Советской Армии в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. В результате школьник получил ожоги тела горячей жидкостью и паром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«Произошла разгерметизация самогонного аппарата в квартире без последующего горения. В результате происшествия травмирован подросток 2007 года рождения. Он получил ожоги тела», — сообщили 31TV.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пострадавшего ребенка направили на осмотр в горбольницу Южноуральска. По сообщениям СМИ, в результате происшествия были повреждены окна квартиры и межкомнатные двери. Строительные конструкции остались целы.

Ранее URA.RU сообщало, что в многодетной челябинской семье младенец погиб от ожогов. Семья состояла на учете в администрации района как малоимущая.