В многодетной челябинской семье младенец погиб от ожогов

Младенец скончался от ожогов, полученных от трубы отопления, сообщил источник URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятимесячная девочка скончалась от ожогов в ночь на 12 февраля в селе Нововарламово Октябрьского района Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время проводится проверка.

«В семье было трое детей. Мать пила с подругой, дочку положила с собой на кровать. Младенец погиб от ожогов, полученных от трубы отопления», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Мать обнаружила, что ребенок скончался, только утром. Семья состояла на учете в администрации района как малоимущая.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства органами системы профилактики. Доследственная проверка поставлена на контроль прокуратуры», — сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ранее в поселке Зауральском Еманжелинского района во время пожара в многоэтажном доме погибла трехлетняя девочка. Ее младшая сестра была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Пожар произошел вечером 4 февраля. После источник URA.RU сообщил, что в этот момент матери детей не было дома. По словам главы Еманжелинского района Евгения Светлова, семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете не состояла.

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