17 февраля 2022

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя до 21 года. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар Сэлинджер. Тюмень, посетители, гости, бар, алкоголь, кафе, гости ресторана
Алкогольная продукция является одной из угроз для демографии в РФ, считает Хамзаев Фото:

В Госдуме выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Предложение озвучил депутат от Единой России Бийсултан Хамзаев.

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил Хамзаев. Такая инициатива была озвучена по итогам заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из самых больших внутренних проблем России является вопрос демографии, отметил Хамзаев. Алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографических факторов в РФ, подытожил депутат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Предложение озвучил депутат от Единой России Бийсултан Хамзаев. «Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил Хамзаев. Такая инициатива была озвучена по итогам заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из самых больших внутренних проблем России является вопрос демографии, отметил Хамзаев. Алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографических факторов в РФ, подытожил депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...