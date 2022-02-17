В Госдуме выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Предложение озвучил депутат от Единой России Бийсултан Хамзаев.
«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил Хамзаев. Такая инициатива была озвучена по итогам заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из самых больших внутренних проблем России является вопрос демографии, отметил Хамзаев. Алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографических факторов в РФ, подытожил депутат.
В Госдуме выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Предложение озвучил депутат от Единой России Бийсултан Хамзаев. «Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил Хамзаев. Такая инициатива была озвучена по итогам заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из самых больших внутренних проблем России является вопрос демографии, отметил Хамзаев. Алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографических факторов в РФ, подытожил депутат.