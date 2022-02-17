Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли из-за бизнесмена из РФ

18 февраля 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Брэд Питт подал в суд на Джоли, продавшую долю в винодельне российскому бизнесмену Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт подал в суд на свою экс-жену Анджелину Джоли, с которой они делили совместный бизнес. Актер обвинил женщину в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. Об этом сообщает издание TMZ. «Эти двое купили винодельню Chateau Miraval в Коррене, Франция, еще в 2008 году. В июле прошлого года Анджелина обратилась в суд и сообщила судье, что достигла соглашения о продаже своей доли неназванному лицу. Однако Брэд Питт дал согласие на продажу только в случае, если лично одобрит кандидатуру покупателя», — пишет издание со ссылкой на судебные документы. Актриса без ведома бывшего мужа продала свою долю в бизнесе дочерней компании Stoli Group Mondo, которая контролируется российским олигархом Юрием Шефлером. Актер просит суд аннулировать сделку и жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт подал в суд на свою экс-жену Анджелину Джоли, с которой они делили совместный бизнес. Актер обвинил женщину в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. Об этом сообщает издание TMZ. «Эти двое купили винодельню Chateau Miraval в Коррене, Франция, еще в 2008 году. В июле прошлого года Анджелина обратилась в суд и сообщила судье, что достигла соглашения о продаже своей доли неназванному лицу. Однако Брэд Питт дал согласие на продажу только в случае, если лично одобрит кандидатуру покупателя», — пишет издание со ссылкой на судебные документы. Актриса без ведома бывшего мужа продала свою долю в бизнесе дочерней компании Stoli Group Mondo, которая контролируется российским олигархом Юрием Шефлером. Актер просит суд аннулировать сделку и жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.