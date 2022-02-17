ПФР: пенсионер может получить сотни тысяч рублей единовременно

18 февраля 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Из пенсионных накоплений можно получить несколько сотен тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. За оформлением пенсионных накоплений можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами. Данная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений. «Единовременная выплата средств пенсионных накоплений — это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата. Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица», — передает «Российская газета» слова доцента РЭУ Плеханова Фарида Мирзабалаева. На пенсионные накопления могут расчитывать: Работающие граждане 1967 года рождения и моложе;

Граждане 1966 года рождения и старше за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;

Мужчины 1953—1966 года рождения и женщины 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. Например, пенсионерка из Тывы в 2019 году обратилась за назначением единовременной выплаты. В итоге она получила 200 тысяч рублей. По словам экономиста и бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. За оформлением пенсионных накоплений можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами. Данная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений. «Единовременная выплата средств пенсионных накоплений — это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата. Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица», — передает «Российская газета» слова доцента РЭУ Плеханова Фарида Мирзабалаева. На пенсионные накопления могут расчитывать: Например, пенсионерка из Тывы в 2019 году обратилась за назначением единовременной выплаты. В итоге она получила 200 тысяч рублей. По словам экономиста и бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем.