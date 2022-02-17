Власти проверяют семью, в которой взорвался самогонный аппарат

Идет проверка исполнения родителями подростка своих обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство социальных отношений Челябинской области проверяет семью, в квартире которой взорвался самогонный аппарат и пострадал подросток. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Ирина Буторина.

«Пока, по первым данным, семья считается благополучной. На учете, как неблагополучная или малоимущая, не состояла. Мы сейчас выясняем все данные об этой системе», — сообщила URA.RU Буторина.

Также проверку семьи начала прокуратура Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводится проверка исполнения родителями подростка выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Как сообщает издание 74ру, мамы у мальчика не было. Она бросила мужа с тремя детьми. Ирина Буторина заявила, что у нее пока нет данных о том, что семья является неполной. По данным URA.RU, самогонный аппарат собрал отец подростка, он производил продукцию для продажи.

Взрывной волной в квартире выбило все окна и двери. 15-летний подросток был доставлен в городскую больницу с ожогами тела третьей степени.