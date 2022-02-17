Депутаты предложили ввести новые штрафы для курганцев

Размер нового штрафа для частных лиц составит от 2 000 до 5 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской области предложили ввести в регионе штрафы для владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по их содержанию. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«Внести в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 „Об административных правонарушениях на территории Курганской области“ следующие изменения. <…> Дополнить статьей „Несоблюдение владельцами собак обязанностей по их содержанию“», — указано в документе.

Жителей региона планируют штрафовать за выгул собак в неположенных местах. Также штрафы коснутся тех, кто выгуливает животных в остальных местах без специальных средств. Гражданам будет грозить штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей. Для должностных лиц он составит от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

В январе в Шадринске бродячая собака напала на местную жительницу и ее дочь. Собака пыталась прокусить рукав куртки женщины и вгрызалась в капюшон девочки.