В воинской части Хабаровского края массово избили солдат

Сейчас точно известны имена шести пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края были избиты срочники. Об этом URA.RU сообщила мать одного из пострадавших Наталья Кичигина. Она также направила обращение (имеется в распоряжении редакции) президенту РФ Владимиру Путину, Генпрокурору Игорю Краснову, министру обороны РФ Сергею Шойгу, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

«16.02.2022 года, примерно в 01:30 ночи, мне позвонил из воинской части мой сын Власов Артур Андреевич, сообщил мне о том, что он и его сослуживцы были избиты старшим прапорщиком (персональные данные неизвестны — ред.) и сержантом, также сын сообщил, что ему отбили почки предметом похожим на биту и сейчас его ведут в больницу, также при этих обстоятельствах пострадал солдат Семенов Виктор из взвода связи, ему были нанесены увечья в область головы, тем самым на месте раны открылось обильное кровотечение», — рассказала в обращении мать срочника.

По словам пострадавших, ночью пьяный старший прапорщик начал сверять номера на тапочках и тумбочках солдат. У кого не совпадало, тех выстроил и начал избивать палкой. Власов решил заступиться за себя и сослуживцев и схватил прапорщика за руки, попросив при этом сержанта успокоить пьяного. Но тот предпочел несколько раз ударить битой по почкам парня. Власова направили в 301 военный госпиталь.

Сейчас точно известны имена шести пострадавших срочников (всего избитых гораздо больше, по словам солдат). Из взвода охраны — Андрей Сувига и Максим Савельев, призванные из Омска, Данил Панин из Воскресенска (Московская область), Артур Власов из Хабаровска и Петр Юзеев (адрес призыва неизвестен). Из взвода связи — Виктор Семенов из Тюмени.

Старший прапорщик и сержант, по словам Кичигиной, сейчас задержаны. Она отметила, что последний просил номер ее сына, чтобы предложить ему компенсацию. Семья отказалась от денег.

Информацию об инциденте подтвердила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб. «Со слов представителей солдатских матерей на месте, замполит дивизии посоветовал меньше говорить [об инциденте], меньше разносить это: „Мы сами разберемся“. Они сейчас подают эту историю как массовая потасовка между сослуживцами: якобы они стали участниками неуставных отношений по отношению друг к другу, а эти два человека, которые избивали их, на самом деле их разнимали», — сообщила Голуб.

Получить оперативно комментарий в Восточном военном округе не удалось. На звонки в пресс-службе не отвечали. Туда был направлен запрос.

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