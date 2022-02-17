Силовики увезли на допрос челябинского замминистра

Сотрудники госбезопаности увезли Александра Кузнецова в управление СКР (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ФСБ 18 февраля увезли замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова на допрос в Следственный комитет. Ему готовятся предъявить обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«В середине дня сотрудники регионального ФСБ в черной униформе вывели чиновника из здания министерства. После чего усадили в машину, которая и доставила его на допрос в СК. Также были изъяты бумаги в его рабочем кабинете», — рассказал URA.RU инсайдер.

По словам источника, меру пресечения Кузнецову должны избрать 19 февраля. Предварительно, ему готовятся предъявить обвинение в превышении служебных полномочий.

«Работа продолжается в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», — заявили URA.RU в пресс-службе областного минздрава. В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев, в пресс-службе УФСБ подтвердили сам факт проведения следственных действий.

В сентябре прошлого года в минздраве, в том числе в кабинете Кузнецова, уже проходили обыски и изъятия документов. Одновременно силовики провели обыски в офисах фирм, занимавшихся поставками компьютерных томографов по контрактам с областью. Также сотрудники ФСБ навестили и дома коммерсантов. Итогом стало уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.

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