Кавказские силовики вывезли курганца в КБР из-за велосипедов

Следователь МВД Кабардино-Балкарской республики подозревает курганца в мошенничестве с продажей велосипедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганец, которого кавказские силовики вывезли из региона на автомобиле без номеров, подозревается в мошенничестве при продаже велосипедов через сайт объявлений. Об этом говорится в постановлении следователя СО ОМВД Черекского района Кабардино-Балкарской республики о приводе подозреваемого (есть в распоряжении URA.RU).

«В ходе предварительного следствия установлено, что 16.05.2020 г. потерпевший на интернет-ресурсе нашел объявление о продаже велосипеда „Cube Acid 29“ стоимостью 17 000 рублей. Продавец, которым впоследствии оказался Попов В.М., сообщил, что находится в г. Бирск Республики Башкортостан, в связи с чем они договорились о продаже велосипеда с доставкой за 2000 рублей. 17.06.2020 г. потерпевший перевел на банковскую карту обвиняемого 19 000 рублей, после чего Попов В.М., не выполнив взятые на себя обязательства, скрылся», — говорится в постановлении.

В документе также говорится о другом пострадавшем, который 22.06.2020 года нашел объявление о продаже карбонового шоссейного велосипеда за 33 тысячи рублей. Продавец попросил перевести ему на карту аванс в три тысячи рублей. Получив деньги, перестал выходить на связь. Отмечается, что подозреваемый проигнорировал вызов в ОМВД Черекского района, о причине неявки следователю не сообщил.

URA.RU ранее писало, что житель Кургана Михаил Попов заявил о похищении своего 22-летнего сына Вадима силовиками из Кабардино-Балкарии. 16 февраля около 15:00 двое лиц, представившихся сотрудниками полиции из Кабардино-Балкарской республики, скрутили Вадима Попова, посадили в «Ладу» без номеров и увезли в неизвестном направлении. Вадим находился под подпиской о невыезде из Курганской области. Родственники до сих пор не знают, где находится курганец. URA.RU направило запрос в МВД Кабардино-Балкарской республики с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ не поступил.

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