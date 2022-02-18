Сергей Миронов призвал проиндексировать пенсии работающих россиян Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с требованием проиндексировать пенсии работающим гражданам пенсионного возраста. Заявление политика приводится в сообщении его пресс-службы.

Минтруд РФ ранее со ссылкой на данные Пенсионного фонда России оценил доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей в месяц. Из них 14 тысяч составляет пенсия.

«Получается, что государство своей пенсионной политикой вынудило восемь миллионов пенсионеров трудиться, чтобы свести концы с концами, а потом отказало им в индексации. А теперь этому беспределу еще и находят оправдание: мол, посмотрите — у этих работающих с деньгами все в порядке. А нужно только одно — выполнить Конституцию и выплатить всем пенсионерам все, что им положено», — привели слова Сергея Миронова URA.RU в пресс-службе «Справедливой России».

В России ранее проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. По словам депутата от фракции «Единая Россия» Светланы Бессараб, на индексацию пенсии работающим пенсионерам понадобится более 500 млрд рублей, что больше суммы, которая нужна для индексации выплат неработающим, сообщает сайт MK.RU .

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