В ISU объяснили неучастие Валиевой в показательных выступлениях

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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
ISU решил разнообразить представительство стран, поэтому отстранил Валиеву Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Решение отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от показательных выступлений на Олимпийских играх было принято из-за желания разнообразить представительство стран. Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», — передает слова ISU ТАСС.

Накануне стало известно, что Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.

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Решение отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от показательных выступлений на Олимпийских играх было принято из-за желания разнообразить представительство стран. Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU). «Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», — передает слова ISU ТАСС. Накануне стало известно, что Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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