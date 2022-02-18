В ISU объяснили неучастие Валиевой в показательных выступлениях

18 февраля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

ISU решил разнообразить представительство стран, поэтому отстранил Валиеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Решение отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от показательных выступлений на Олимпийских играх было принято из-за желания разнообразить представительство стран. Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU). «Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», — передает слова ISU ТАСС. Накануне стало известно, что Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от показательных выступлений на Олимпийских играх было принято из-за желания разнообразить представительство стран. Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU). «Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку [призеров], были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», — передает слова ISU ТАСС. Накануне стало известно, что Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.