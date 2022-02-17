Валиеву не пустили на показательные выступления Олимпиады

17 февраля 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Решение по Камиле Валиевой принимал Международный союз конькобежцев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. «В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься не будет, это право Международного союза конькобежцев — включать того, кого они считают нужным», — пояснил представитель пресс-службы в беседе с ТАСС. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу. На выступлении Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Такой информацией поделилась пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. «В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься не будет, это право Международного союза конькобежцев — включать того, кого они считают нужным», — пояснил представитель пресс-службы в беседе с ТАСС. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу. На выступлении Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров.