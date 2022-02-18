В Кремле раскрыли, откуда Путин получает информацию

Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но телевизор он не смотрит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, отвечая на вопрос, видит ли Путин все, что показывают по телевизору.
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Он своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал он.
Ранее Песков высказался о внуках Путина. Он отмечал, что об их здоровье в условиях пандемии в стране заботятся должным образом. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.
Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но телевизор он не смотрит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, отвечая на вопрос, видит ли Путин все, что показывают по телевизору. «У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Он своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал он. Ранее Песков высказался о внуках Путина. Он отмечал, что об их здоровье в условиях пандемии в стране заботятся должным образом. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.