В Кремле раскрыли, откуда Путин получает информацию

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, пресс конференция путина владимира
Владимир Путин не смотрит телевизор Фото:

Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но телевизор он не смотрит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, отвечая на вопрос, видит ли Путин все, что показывают по телевизору.

«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Он своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал он.

Ранее Песков высказался о внуках Путина. Он отмечал, что об их здоровье в условиях пандемии в стране заботятся должным образом. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.

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Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но телевизор он не смотрит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, отвечая на вопрос, видит ли Путин все, что показывают по телевизору. «У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Он своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал он. Ранее Песков высказался о внуках Путина. Он отмечал, что об их здоровье в условиях пандемии в стране заботятся должным образом. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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