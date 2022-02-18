Бывший свердловский депутат-педофил найден мертвым в колонии

18 февраля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Владимир Барыкин был осужден на восемнадцатилетний срок за изнасилование несовершеннолетних Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-депутат Байкаловского сельского поселения (Свердловская область) был найдет мертвым в тюремной больнице. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица, не достигшего 14 лет. 11 февраля 2022 года Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. «18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного [Владимира Барыкина] осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв», — сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там заявили, что факт инцидента присутствует, но личность раскрывать не стали. Барыкин был арестован осенью 2020 года. Его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-депутат Байкаловского сельского поселения (Свердловская область) был найдет мертвым в тюремной больнице. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица, не достигшего 14 лет. 11 февраля 2022 года Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. «18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного [Владимира Барыкина] осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв», — сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там заявили, что факт инцидента присутствует, но личность раскрывать не стали. Барыкин был арестован осенью 2020 года. Его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.