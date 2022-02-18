Бывший свердловский депутат-педофил найден мертвым в колонии

Экс-депутат Байкаловского сельского поселения (Свердловская область) был найдет мертвым в тюремной больнице. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица, не достигшего 14 лет. 11 февраля 2022 года Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.
«18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного [Владимира Барыкина] осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв», — сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там заявили, что факт инцидента присутствует, но личность раскрывать не стали.
Барыкин был арестован осенью 2020 года. Его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Экс-депутат Байкаловского сельского поселения (Свердловская область) был найдет мертвым в тюремной больнице. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица, не достигшего 14 лет. 11 февраля 2022 года Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. «18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного [Владимира Барыкина] осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв», — сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там заявили, что факт инцидента присутствует, но личность раскрывать не стали. Барыкин был арестован осенью 2020 года. Его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.