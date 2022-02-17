Медсестра Олеся Губанова из сургутской травматологической больницы, где ранее покончили с собой две сотрудницы отделения анестезиологии, заявила об унижениях и прессинге со стороны руководства. По словам женщины, в отношении нее звучат угрозы уволить по надуманным причинам и отправить на скамью подсудимых. Об этом URA.RU рассказала сама Губанова.
«Старшая медсестра операционного блока врывалась в операционную, говоря о каких-то несуществующих нарушениях эпидрежима, мне угрожали увольнением по статье из-за моих обращений в депздрав и выступлений перед СМИ. Также звучали постоянные оскорбления, меня унижали при врачах, говорили, что засудят меня, либо посадят», — говорит Грибанова.
Женщина также сообщила, что еще до самоубийств Аяжан Ташмагабетовой и Ираиды Петровой, она писала жалобы в департамент здравоохранения ХМАО, прокуратуру и полицию о многочисленных нарушениях в больнице, в частности о том, что медики вынуждены пользоваться просроченным шовным материалом, перчатками и другими расходниками. «Я увидела это через две недели после трудоустройства и была поражена. Были нагноения, сепсисы, менингиты, были разборки. После моей жалобы просроченные материалы стали потихоньку утилизировать, но полностью вывезли в связи с проверками, которые начались после суицидов», — объясняет медсестра. Грибанова также заявила, что до ее активных действий и общения со СМИ в отношении нее тоже звучали угрозы и даже были попытки рукоприкладств. «Для них это нормально, когда старшая медсестра кричит, что расстреляла бы кого-нибудь, будь у нее автомат. Ее заместитель в кабинете грозилась ударить меня степлером, средний персонал вообще за людей не считают», — жалуется медработник.
В департаменте здравоохранения ХМАО URA.RU заявили, что в учреждении многократно проводились проверки и доводы медсестры изучались, но подтверждения не нашли. «Губанова распространяет информацию об угрозах убийством в свой адрес со стороны других медицинских сестер, использовании просроченного шовного материала при проведении операций, неравномерной нагрузке на персонал. Учреждение неоднократно проверяли сотрудники полиции, прокуратурой, трудовой инспекцией, Росздравнадзором и депздравом, но нарушения обнаружены не были», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что в СПЧ критикуют полицию ХМАО из-за проверки суицидов в больнице. По мнению члена совета по правам человека при президенте России Владимире Путине Марины Ахмедовой по этим фактам должно быть проведено «хорошее журналистское расследование».
Медсестра Олеся Губанова из сургутской травматологической больницы, где ранее покончили с собой две сотрудницы отделения анестезиологии, заявила об унижениях и прессинге со стороны руководства. По словам женщины, в отношении нее звучат угрозы уволить по надуманным причинам и отправить на скамью подсудимых. Об этом URA.RU рассказала сама Губанова. «Старшая медсестра операционного блока врывалась в операционную, говоря о каких-то несуществующих нарушениях эпидрежима, мне угрожали увольнением по статье из-за моих обращений в депздрав и выступлений перед СМИ. Также звучали постоянные оскорбления, меня унижали при врачах, говорили, что засудят меня, либо посадят», — говорит Грибанова. Женщина также сообщила, что еще до самоубийств Аяжан Ташмагабетовой и Ираиды Петровой, она писала жалобы в департамент здравоохранения ХМАО, прокуратуру и полицию о многочисленных нарушениях в больнице, в частности о том, что медики вынуждены пользоваться просроченным шовным материалом, перчатками и другими расходниками. «Я увидела это через две недели после трудоустройства и была поражена. Были нагноения, сепсисы, менингиты, были разборки. После моей жалобы просроченные материалы стали потихоньку утилизировать, но полностью вывезли в связи с проверками, которые начались после суицидов», — объясняет медсестра. Грибанова также заявила, что до ее активных действий и общения со СМИ в отношении нее тоже звучали угрозы и даже были попытки рукоприкладств. «Для них это нормально, когда старшая медсестра кричит, что расстреляла бы кого-нибудь, будь у нее автомат. Ее заместитель в кабинете грозилась ударить меня степлером, средний персонал вообще за людей не считают», — жалуется медработник. В департаменте здравоохранения ХМАО URA.RU заявили, что в учреждении многократно проводились проверки и доводы медсестры изучались, но подтверждения не нашли. «Губанова распространяет информацию об угрозах убийством в свой адрес со стороны других медицинских сестер, использовании просроченного шовного материала при проведении операций, неравномерной нагрузке на персонал. Учреждение неоднократно проверяли сотрудники полиции, прокуратурой, трудовой инспекцией, Росздравнадзором и депздравом, но нарушения обнаружены не были», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что в СПЧ критикуют полицию ХМАО из-за проверки суицидов в больнице. По мнению члена совета по правам человека при президенте России Владимире Путине Марины Ахмедовой по этим фактам должно быть проведено «хорошее журналистское расследование».