Сотрудница также заявила, что неоднократно жаловалась на просроченные расходники и шовный материал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Медсестра Олеся Губанова из сургутской травматологической больницы, где ранее покончили с собой две сотрудницы отделения анестезиологии, заявила об унижениях и прессинге со стороны руководства. По словам женщины, в отношении нее звучат угрозы уволить по надуманным причинам и отправить на скамью подсудимых. Об этом URA.RU рассказала сама Губанова.

«Старшая медсестра операционного блока врывалась в операционную, говоря о каких-то несуществующих нарушениях эпидрежима, мне угрожали увольнением по статье из-за моих обращений в депздрав и выступлений перед СМИ. Также звучали постоянные оскорбления, меня унижали при врачах, говорили, что засудят меня, либо посадят», — говорит Грибанова.

Женщина также сообщила, что еще до самоубийств Аяжан Ташмагабетовой и Ираиды Петровой, она писала жалобы в департамент здравоохранения ХМАО, прокуратуру и полицию о многочисленных нарушениях в больнице, в частности о том, что медики вынуждены пользоваться просроченным шовным материалом, перчатками и другими расходниками. «Я увидела это через две недели после трудоустройства и была поражена. Были нагноения, сепсисы, менингиты, были разборки. После моей жалобы просроченные материалы стали потихоньку утилизировать, но полностью вывезли в связи с проверками, которые начались после суицидов», — объясняет медсестра. Грибанова также заявила, что до ее активных действий и общения со СМИ в отношении нее тоже звучали угрозы и даже были попытки рукоприкладств. «Для них это нормально, когда старшая медсестра кричит, что расстреляла бы кого-нибудь, будь у нее автомат. Ее заместитель в кабинете грозилась ударить меня степлером, средний персонал вообще за людей не считают», — жалуется медработник.

В департаменте здравоохранения ХМАО URA.RU заявили, что в учреждении многократно проводились проверки и доводы медсестры изучались, но подтверждения не нашли. «Губанова распространяет информацию об угрозах убийством в свой адрес со стороны других медицинских сестер, использовании просроченного шовного материала при проведении операций, неравномерной нагрузке на персонал. Учреждение неоднократно проверяли сотрудники полиции, прокуратурой, трудовой инспекцией, Росздравнадзором и депздравом, но нарушения обнаружены не были», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что в СПЧ критикуют полицию ХМАО из-за проверки суицидов в больнице. По мнению члена совета по правам человека при президенте России Владимире Путине Марины Ахмедовой по этим фактам должно быть проведено «хорошее журналистское расследование».

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