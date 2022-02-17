В Шадринске ищут подрядчика на реконструкцию горсада Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Шадринска ищет подрядчика на реконструкцию парка имени М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе. Информация о этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: формирование рекреационно-ландшафтного парка им М.Ф. Кельдюшева. Начальная цена контракта 88 832 950 рублей. Дата окончания приема заявок — 22.02.2022 г.», — говорится в документах закупки.

Согласно техзаданию, предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, пирса и танцевальной площадки, установка туалетов и входных групп, озеленение. Также будет установлено освещение, видеонаблюдение и звуковое оборудование. Выполнить работы подрядчик должен будет в срок с 1 апреля до 31 октября 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска сдавала парк в аренду за 37,45 рублей в год. Предприниматель Гейбат Гаджимуратов возмутился низкой арендной платой за горсад. При этом он пожаловался, что на территории парка нет общественного туалета. После этого власти города решили пересмотреть условия аренды парка.