Администрация Шадринска ищет подрядчика на реконструкцию парка имени М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе. Информация о этом размещена на портале госзакупок.
«Объект закупки: формирование рекреационно-ландшафтного парка им М.Ф. Кельдюшева. Начальная цена контракта 88 832 950 рублей. Дата окончания приема заявок — 22.02.2022 г.», — говорится в документах закупки.
Согласно техзаданию, предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, пирса и танцевальной площадки, установка туалетов и входных групп, озеленение. Также будет установлено освещение, видеонаблюдение и звуковое оборудование. Выполнить работы подрядчик должен будет в срок с 1 апреля до 31 октября 2022 года.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска сдавала парк в аренду за 37,45 рублей в год. Предприниматель Гейбат Гаджимуратов возмутился низкой арендной платой за горсад. При этом он пожаловался, что на территории парка нет общественного туалета. После этого власти города решили пересмотреть условия аренды парка.
Администрация Шадринска ищет подрядчика на реконструкцию парка имени М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе. Информация о этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: формирование рекреационно-ландшафтного парка им М.Ф. Кельдюшева. Начальная цена контракта 88 832 950 рублей. Дата окончания приема заявок — 22.02.2022 г.», — говорится в документах закупки. Согласно техзаданию, предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, пирса и танцевальной площадки, установка туалетов и входных групп, озеленение. Также будет установлено освещение, видеонаблюдение и звуковое оборудование. Выполнить работы подрядчик должен будет в срок с 1 апреля до 31 октября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска сдавала парк в аренду за 37,45 рублей в год. Предприниматель Гейбат Гаджимуратов возмутился низкой арендной платой за горсад. При этом он пожаловался, что на территории парка нет общественного туалета. После этого власти города решили пересмотреть условия аренды парка.