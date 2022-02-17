17 февраля 2022

Парк курганского города обновят за 88 млн рублей. Его арендовали за 37 рублей в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство и строительство новой горки в ЦПКиО. Екатеринбург, парк маяковского
В Шадринске ищут подрядчика на реконструкцию горсада Фото:

Администрация Шадринска ищет подрядчика на реконструкцию парка имени М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе. Информация о этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: формирование рекреационно-ландшафтного парка им М.Ф. Кельдюшева. Начальная цена контракта 88 832 950 рублей. Дата окончания приема заявок — 22.02.2022 г.», — говорится в документах закупки.

Согласно техзаданию, предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, пирса и танцевальной площадки, установка туалетов и входных групп, озеленение. Также будет установлено освещение, видеонаблюдение и звуковое оборудование. Выполнить работы подрядчик должен будет в срок с 1 апреля до 31 октября 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска сдавала парк в аренду за 37,45 рублей в год. Предприниматель Гейбат Гаджимуратов возмутился низкой арендной платой за горсад. При этом он пожаловался, что на территории парка нет общественного туалета. После этого власти города решили пересмотреть условия аренды парка.

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Администрация Шадринска ищет подрядчика на реконструкцию парка имени М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе. Информация о этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: формирование рекреационно-ландшафтного парка им М.Ф. Кельдюшева. Начальная цена контракта 88 832 950 рублей. Дата окончания приема заявок — 22.02.2022 г.», — говорится в документах закупки. Согласно техзаданию, предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, пирса и танцевальной площадки, установка туалетов и входных групп, озеленение. Также будет установлено освещение, видеонаблюдение и звуковое оборудование. Выполнить работы подрядчик должен будет в срок с 1 апреля до 31 октября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска сдавала парк в аренду за 37,45 рублей в год. Предприниматель Гейбат Гаджимуратов возмутился низкой арендной платой за горсад. При этом он пожаловался, что на территории парка нет общественного туалета. После этого власти города решили пересмотреть условия аренды парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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