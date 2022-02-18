В центре Екатеринбурга встали трамваи. Причины

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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, город екатеринбург, город, урфу, вечер
На трамвайной линии обнаружились неполадки Фото:

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина 18 февраля парализовало трамвайное движение. Корреспондент URA.RU уточнил у одного из водителей трамвая, что причина в аварии на кольце на перекрестке Ленина — Луначарского.

«Стоим так уже 10 минут, какая-то авария на линии на кольце [впереди на Ленина — Луначарского]. Сначала сообщил диспетчер, что придется ждать аварийную бригаду, сейчас дополнили, что все наладилось. Затор рассосется и поедем», — рассказала водитель трамвая №15. В «Гортрансе» на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть на улице Московской рядом с Дворцом молодежи.

Трамваи встали в большую пробку приблизительно в 17:30—17:40
Фото:

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В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина 18 февраля парализовало трамвайное движение. Корреспондент URA.RU уточнил у одного из водителей трамвая, что причина в аварии на кольце на перекрестке Ленина — Луначарского. «Стоим так уже 10 минут, какая-то авария на линии на кольце [впереди на Ленина — Луначарского]. Сначала сообщил диспетчер, что придется ждать аварийную бригаду, сейчас дополнили, что все наладилось. Затор рассосется и поедем», — рассказала водитель трамвая №15. В «Гортрансе» на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть на улице Московской рядом с Дворцом молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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