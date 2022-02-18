В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина 18 февраля парализовало трамвайное движение. Корреспондент URA.RU уточнил у одного из водителей трамвая, что причина в аварии на кольце на перекрестке Ленина — Луначарского.
«Стоим так уже 10 минут, какая-то авария на линии на кольце [впереди на Ленина — Луначарского]. Сначала сообщил диспетчер, что придется ждать аварийную бригаду, сейчас дополнили, что все наладилось. Затор рассосется и поедем», — рассказала водитель трамвая №15. В «Гортрансе» на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.
Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть на улице Московской рядом с Дворцом молодежи.
Трамваи встали в большую пробку приблизительно в 17:30—17:40
В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина 18 февраля парализовало трамвайное движение. Корреспондент URA.RU уточнил у одного из водителей трамвая, что причина в аварии на кольце на перекрестке Ленина — Луначарского. «Стоим так уже 10 минут, какая-то авария на линии на кольце [впереди на Ленина — Луначарского]. Сначала сообщил диспетчер, что придется ждать аварийную бригаду, сейчас дополнили, что все наладилось. Затор рассосется и поедем», — рассказала водитель трамвая №15. В «Гортрансе» на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть на улице Московской рядом с Дворцом молодежи.