В центре Екатеринбурга сошел с рельс трамвай

Трамвай сошел с рельс в центре города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Дворца Молодежи в Екатеринбурге трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«У Дворца Молодежи сломался трамвай. Он сошел с рельс. Вагон наполовину успел выехать на проезжую часть по Московской улице», — сообщили очевидцы порталу Е1. На данный момент трамвайное движение в центр и на ВИЗ парализованы. «На месте работает аварийная бригада», — сообщили очевидцы.

Ранее из-за сломанной колесной пары трамвай также сошел с рельс. Он продолжил движение после того, как одной из половин оказался на дороге для автомобилей. Большую часть трамваев, которые осуществляют перевозку пассажиров, должны были списать 22 года назад. Об этом говорилось в отчете горадминистрации.