13 февраля 2022

В центре Екатеринбурга сошел с рельс трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, электрический транспорт, маршрут32
Трамвай сошел с рельс в центре города (архивное фото) Фото:

У Дворца Молодежи в Екатеринбурге трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«У Дворца Молодежи сломался трамвай. Он сошел с рельс. Вагон наполовину успел выехать на проезжую часть по Московской улице», — сообщили очевидцы порталу Е1. На данный момент трамвайное движение в центр и на ВИЗ парализованы. «На месте работает аварийная бригада», — сообщили очевидцы.

Ранее из-за сломанной колесной пары трамвай также сошел с рельс. Он продолжил движение после того, как одной из половин оказался на дороге для автомобилей. Большую часть трамваев, которые осуществляют перевозку пассажиров, должны были списать 22 года назад. Об этом говорилось в отчете горадминистрации.

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У Дворца Молодежи в Екатеринбурге трамвай сошел с рельс. Вагон наполовину выехал на проезжую часть. Об этом журналистам сообщили очевидцы. «У Дворца Молодежи сломался трамвай. Он сошел с рельс. Вагон наполовину успел выехать на проезжую часть по Московской улице», — сообщили очевидцы порталу Е1. На данный момент трамвайное движение в центр и на ВИЗ парализованы. «На месте работает аварийная бригада», — сообщили очевидцы. Ранее из-за сломанной колесной пары трамвай также сошел с рельс. Он продолжил движение после того, как одной из половин оказался на дороге для автомобилей. Большую часть трамваев, которые осуществляют перевозку пассажиров, должны были списать 22 года назад. Об этом говорилось в отчете горадминистрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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