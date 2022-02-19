Власти продают три грузовика, автобусы и тракторы Фото: torgi.kurganobl.ru

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на торги три трактора, три автобуса КАВЗ и три грузовых автомобиля. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Лот №1. Объект движимого имущества: грузовой бортовой КАМАЗ-5320, год выпуска — 1987. Начальная цена объекта движимого имущества — 181 000 рублей», — указано в одном из объявлений.

Помимо этого, власти выставили на торги грузовой автомобиль ГАЗ-3307 1993 года выпуска за 73 тысячи рублей, грузовой цельнометаллический фургон ГАЗ-2705 2005 года выпуска за 92 тысячи рублей, три автобуса КАВЗ 3976-020 (2001, 2002 и 2003 годов выпуска) стоимостью от 66 до 71 тысячи рублей. Трактор К-701 1988 года выпуска продается за 477 тысяч рублей, трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска — за 190 тысяч рублей, трактор ДТ-75М 1986 года выпуска — за 278 тысяч рублей. Торги пройдут с 21 по 28 марта.

В конце ноября 2021 года курганские власти расширили список госимущества, которое выставят на продажу. В частности, в него включили три грузовых автомобиля и пять тракторов, которые ранее были закреплены за учреждениями, но не используются для их основной деятельности. В начале февраля в Кургане объявили аукцион по продаже автобуса КАВЗ за 81 тысячу рублей. В 2021 году власти уже продали несколько машин, в том числе Lada Priora за 178,75 тысячи рублей, Chevrolet Niva за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato за 523 тысячи рублей.

Трактор К-701 продают за 477 тысяч рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

Трактор ДТ-75М отдают за 278 тысяч рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

Бортовой КамАЗ оценили в 181 тысячу рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

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