Российские фигуристы заняли призовые места на Олимпийских играх

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
Россияне заняли второе и третье места в парном фигурном катании Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские спортсмены заняли в парном фигурном катании второе и третье место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

«Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 84.25 балла — второе место. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.76 балла — третье место», — говорится в telegram-канале ОКР.

Первое место заняла китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они без ошибок исполнили программу, получив за него от судей 84,41 балла, пишет RT. На четвертом месте — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с 78,59 баллами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские спортсмены заняли в парном фигурном катании второе и третье место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. «Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 84.25 балла — второе место. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.76 балла — третье место», — говорится в telegram-канале ОКР. Первое место заняла китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они без ошибок исполнили программу, получив за него от судей 84,41 балла, пишет RT. На четвертом месте — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с 78,59 баллами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...