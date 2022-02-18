Российские фигуристы заняли призовые места на Олимпийских играх

Российские спортсмены заняли в парном фигурном катании второе и третье место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
«Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 84.25 балла — второе место. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.76 балла — третье место», — говорится в telegram-канале ОКР.
Первое место заняла китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они без ошибок исполнили программу, получив за него от судей 84,41 балла, пишет RT. На четвертом месте — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с 78,59 баллами.
Российские спортсмены заняли в парном фигурном катании второе и третье место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. «Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 84.25 балла — второе место. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.76 балла — третье место», — говорится в telegram-канале ОКР. Первое место заняла китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они без ошибок исполнили программу, получив за него от судей 84,41 балла, пишет RT. На четвертом месте — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский с 78,59 баллами.