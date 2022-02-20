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Дочь Дубровского требует арестовать имущество банка-кредитора

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Бориса Дубровского в Чебаркульский район. Челябинская область, дубровский борис
Семья Бориса Дубровского сделала новый ход в борьбе за свой актив Фото:

Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Анна Дубровская, добивается ареста имущества АО «Кредит Урал Банк» (КУБ) на сумму более 1,3 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел. Организация является одним из кредиторов подконтрольного семье ПО «Монтажник», которое сейчас находится в процессе банкротства.

«Дубровская 14 февраля обратилась с заявлением, в котором просит принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество АО „Кредит Урал Банк“. Общая стоимость имущества установлена в сумме 1 млрд 303 млн 844 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Как пояснили URA.RU в суде, рассмотреть заявление Дубровской предполагается 21 февраля. В «Кредит Урал Банке» заявили URA.RU, что не дают комментариев по делу, исходя из требования сохранять банковскую тайну. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.

Головной офис банка находится в Магнитогорске, родном городе бывшего главы региона. «КУБ» заявил свои требования к ПО «Монтажник» в феврале 2021 года, был включен в число кредиторов организации с объемом требований на сумму 342,6 млн. рублей.

ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы три года назад стали доверенные лица Дубровских. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. На имущество фирмы наложен арест, кредиторы оценивают долги «Монтажника» почти в 2 млрд рублей.

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Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Анна Дубровская, добивается ареста имущества АО «Кредит Урал Банк» (КУБ) на сумму более 1,3 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел. Организация является одним из кредиторов подконтрольного семье ПО «Монтажник», которое сейчас находится в процессе банкротства. «Дубровская 14 февраля обратилась с заявлением, в котором просит принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество АО „Кредит Урал Банк“. Общая стоимость имущества установлена в сумме 1 млрд 303 млн 844 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU). Как пояснили URA.RU в суде, рассмотреть заявление Дубровской предполагается 21 февраля. В «Кредит Урал Банке» заявили URA.RU, что не дают комментариев по делу, исходя из требования сохранять банковскую тайну. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается. Головной офис банка находится в Магнитогорске, родном городе бывшего главы региона. «КУБ» заявил свои требования к ПО «Монтажник» в феврале 2021 года, был включен в число кредиторов организации с объемом требований на сумму 342,6 млн. рублей. ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы три года назад стали доверенные лица Дубровских. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. На имущество фирмы наложен арест, кредиторы оценивают долги «Монтажника» почти в 2 млрд рублей.
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