Фирму челябинского экс-губернатора банкротит магнитогорский банк

Первое заседание собрания кредиторов ПО «Монтажник», фирмы, которое контролируется семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, отложено. Причиной стал иск «Кредит Урал Банка («КУБ» Магнитогорск) на сумму 342, 6 млн. рублей. Представители банка попросили отложить заседание, пока суд не включит финансовое учреждение в число кредиторов. Об этом URA.RU сообщил внешний управляющий ПО «Монтажник» Иван Васин.
«Я планировал провести собрание в конце февраля. Теперь собрание состоится после 2 марта, когда будет рассмотрен иск банка „КУБ“ к ПО „Монтажник“», — пояснил URA.RU Васин. По словам Васина, долг «Монтажника» перед банком скопился из-за невыплат по кредитам.
URA.RU направило запрос в «КУБ», на который ответ пока не получен. Головной офис банка находится в Магнитогорске, родном городе бывшего главы региона. В кредиторы также заявилась дочь экс-губернатора Анна Дубровская, с иском на 415 млн. рублей и фирма «Галерея дизайна», которая контролируется его сыном Александром, с иском на 127,6 млн. рублей. Эти иски пока не рассмотрены.
«Монтажник» строил в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы являются доверенные лица Дубровских. Стройка, на которую потратили миллиарды рублей из казны региона, остановлена, расследуется уголовное дело. Суд ввел на предприятии внешнее наблюдение. По ходатайству внешнего управляющего арестована часть имущества фирмы. Долги ПО «Монтажник» перед кредиторами превысили 1 млрд рублей. Интересы «Монтажника» в суде представляет Наталья Салеева, ранее топ-менеджер фирм Дубровских. Представители экс-губернатора процесс не комментируют.
Подписывайтесь на URA.RU в