Сотрудникам пермских кафе пять месяцев не платят зарплату

Долг по зарплате так и не выплатили Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники известных пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» подали коллективные иски в трудовую инспекцию и прокуратуру. Им уже пять месяцев не платят зарплату. Об этом URA.RU рассказала бывшая работница одной из гастроточек. Сеть кафе принадлежит троим владельцам: ИП Зайцев, ИП Ботов и ООО «Пектопах» (владельцы — Артем Зайцев и Игорь Ботов). Деятельность всех заведений сейчас прекращена.

«Задолжали всем: поварам, курьерам, даже маркетологам, smm-щикам. Началось все в августе—сентябре 2021 года. Тогда впервые задержали зарплату на две недели. Мы забеспокоились. Потом совсем перестали платить. Кормили „завтраками“, говорили, что все будет хорошо», — рассказала URA.RU Кристина Сергеева (Имя изменено).

По словам Кристины, далее сотрудники стали замечать, что продуктов все меньше, что перед поставщиками у руководства большие долги. Но люди до последнего не хотели увольняться и уходить — было высокое доверие к начальству. Около 200 человек в итоге остались без заработанных денег.

«Кому-то почти все выплатили, кому-то совсем ничего. К примеру, Су-шефу „Фобошной“ должны 120 тысяч рублей», — добавила URA.RU Сергеева.

Сейчас Зайцев на связь с сотрудниками не выходит. Ботов, по словам Кристины, периодически отвечает на звонки только начальства, которому тоже не заплатили. Работники обращались по факту невыплаты зарплаты в Государственную инспекцию труда Пермского края и региональную прокуратуру. Сейчас они планируются обращаться в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский бизнес массово избавляется от активов в ТЦ. В Перми активно начали выставлять на продажу кофейни, точки «кофе с собой», кофейни самообслуживания и пекарни. За месяц на сервисе Avito появилось около 20 объявлений.

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