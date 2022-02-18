Семья свердловчан заразилась неопознанным штаммом коронавируса

19 февраля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Штаммы «Омикрон» и «Дельта» сейчас превалируют Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Семья жителей Екатеринбурга заразилась вариантом коронавируса, который не смогла опознать тест-система. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые сдавали в лабораториях тесты на определение штамма и не нашли у себя распространенные сейчас «Омикрон» или «Дельта». «У меня вся семья заболела коронавирусом. Я им тест заказала с определением штамма. В результатах говорится, что выявлены маркеры SARS-CoV-2 иных генетических вариантов (за исключением „Омикрона“ и „Дельты“). А врачи указывали, что сейчас везде уже омикрон-штамм и дельта-штамм. В семье никто не знает, что у них», — поделилась историей жительница Екатеринбурга Мария. Статья по теме Сколько заработали лаборатории на ПЦР-тестах в России Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что штаммы «Омикрон» и в меньшей степени «Дельта» сейчас превалируют. «То, что их не выявил тест, может означать один из трех вариантов. Первое — это штамм коронавируса, уже внесенный в базу GISAID, известный нам ранее, и пациент где-то заразился именно им. Второе — в лаборатории написали так, потому что не совсем уверены в результате. Третий вариант — секвенирован штамм, ранее неизвестный науке и не внесенный в GISAID. Но точно могут сказать только в самой лаборатории, проводившей секвенирование», — объяснил он. В пресс-службе лабораторной компании «Хеликс», где были сделаны тесты, рассказали, что 27 января были запущены ПЦР-тесты на COVID-19 с определением именно штаммов «Омикрон» и «Дельта» — в момент стремительного распространения омикрон-штамма в России: «Если выявленная РНК коронавируса не относится к генетическим вариантам „Омикрон“ или „Дельта“, к „иным“ случаям могут относится такие варианты SARS-CoV-2, как „Альфа“, „Бета“ и „Гамма“». Возможность самому проверить, какой штамм коронавируса у тебя во время болезни, появилась в январе. Тогда лаборатории начали предоставлять эту услугу обычным потребителям по цене от 1500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семья жителей Екатеринбурга заразилась вариантом коронавируса, который не смогла опознать тест-система. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые сдавали в лабораториях тесты на определение штамма и не нашли у себя распространенные сейчас «Омикрон» или «Дельта». «У меня вся семья заболела коронавирусом. Я им тест заказала с определением штамма. В результатах говорится, что выявлены маркеры SARS-CoV-2 иных генетических вариантов (за исключением „Омикрона“ и „Дельты“). А врачи указывали, что сейчас везде уже омикрон-штамм и дельта-штамм. В семье никто не знает, что у них», — поделилась историей жительница Екатеринбурга Мария. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что штаммы «Омикрон» и в меньшей степени «Дельта» сейчас превалируют. «То, что их не выявил тест, может означать один из трех вариантов. Первое — это штамм коронавируса, уже внесенный в базу GISAID, известный нам ранее, и пациент где-то заразился именно им. Второе — в лаборатории написали так, потому что не совсем уверены в результате. Третий вариант — секвенирован штамм, ранее неизвестный науке и не внесенный в GISAID. Но точно могут сказать только в самой лаборатории, проводившей секвенирование», — объяснил он. В пресс-службе лабораторной компании «Хеликс», где были сделаны тесты, рассказали, что 27 января были запущены ПЦР-тесты на COVID-19 с определением именно штаммов «Омикрон» и «Дельта» — в момент стремительного распространения омикрон-штамма в России: «Если выявленная РНК коронавируса не относится к генетическим вариантам „Омикрон“ или „Дельта“, к „иным“ случаям могут относится такие варианты SARS-CoV-2, как „Альфа“, „Бета“ и „Гамма“». Возможность самому проверить, какой штамм коронавируса у тебя во время болезни, появилась в январе. Тогда лаборатории начали предоставлять эту услугу обычным потребителям по цене от 1500 рублей.