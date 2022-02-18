Гинцбург назвал условие замены укола от COVID назальной вакциной

19 февраля 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Гинцбург считает, что назальная вакцина может заменить «Спутник V» при определенных условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при определенных условиях назальная вакцина может заменить укол «Спутника V». Для этого ученые должны быть уверены в ее эффективности на 100%. «Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет», — сказал Гинцбург РИА «Новости». Вместе с тем он добавил — если назальная вакцина сможет защищать организм от коронавируса лишь на 70 или 80%, укол сохранят и препараты придется комбинировать. Мнения специалистов по поводу назальной вакцины разделились. Например, вирусолог Константин Чумаков считает, что ее применение может оказаться небезопасным. С ним не согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог считает, что нет оснований считать назальную форму вакцины опасной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при определенных условиях назальная вакцина может заменить укол «Спутника V». Для этого ученые должны быть уверены в ее эффективности на 100%. «Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет», — сказал Гинцбург РИА «Новости». Вместе с тем он добавил — если назальная вакцина сможет защищать организм от коронавируса лишь на 70 или 80%, укол сохранят и препараты придется комбинировать. Мнения специалистов по поводу назальной вакцины разделились. Например, вирусолог Константин Чумаков считает, что ее применение может оказаться небезопасным. С ним не согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог считает, что нет оснований считать назальную форму вакцины опасной.