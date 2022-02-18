18 февраля 2022

Гинцбург назвал условие замены укола от COVID назальной вакциной

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Гинцбург считает, что назальная вакцина может заменить «Спутник V» при определенных условиях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при определенных условиях назальная вакцина может заменить укол «Спутника V». Для этого ученые должны быть уверены в ее эффективности на 100%.

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет», — сказал Гинцбург РИА «Новости». Вместе с тем он добавил — если назальная вакцина сможет защищать организм от коронавируса лишь на 70 или 80%, укол сохранят и препараты придется комбинировать.

Мнения специалистов по поводу назальной вакцины разделились. Например, вирусолог Константин Чумаков считает, что ее применение может оказаться небезопасным. С ним не согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог считает, что нет оснований считать назальную форму вакцины опасной.

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при определенных условиях назальная вакцина может заменить укол «Спутника V». Для этого ученые должны быть уверены в ее эффективности на 100%. «Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет», — сказал Гинцбург РИА «Новости». Вместе с тем он добавил — если назальная вакцина сможет защищать организм от коронавируса лишь на 70 или 80%, укол сохранят и препараты придется комбинировать. Мнения специалистов по поводу назальной вакцины разделились. Например, вирусолог Константин Чумаков считает, что ее применение может оказаться небезопасным. С ним не согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог считает, что нет оснований считать назальную форму вакцины опасной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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