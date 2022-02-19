В Ростовской области ввели режим ЧС из-за ситуации в Донбассе

Режим ЧС введут в Ростовской области из-за ситуации в Донбассе. Такое предложение сделал губернатор Василий Голубев. Его поддержал приехавший в регион врио главы МЧС Александр Чуприян.
«Мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует Голубева ТАСС. «Это правильное решение, мы его поддерживаем», — приводит агентство ответ Чуприяна.
Массовую эвакуацию граждан накануне объявили в Донецкой и Луганской народных республиках. Вывозят стариков, женщин и детей. Их отправляют в Ростовскую область. Регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам.
Режим ЧС введут в Ростовской области из-за ситуации в Донбассе. Такое предложение сделал губернатор Василий Голубев. Его поддержал приехавший в регион врио главы МЧС Александр Чуприян. «Мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует Голубева ТАСС. «Это правильное решение, мы его поддерживаем», — приводит агентство ответ Чуприяна. Массовую эвакуацию граждан накануне объявили в Донецкой и Луганской народных республиках. Вывозят стариков, женщин и детей. Их отправляют в Ростовскую область. Регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам.