В Ростовской области ввели режим ЧС из-за ситуации в Донбассе

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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, я люблю ростов
Режим ЧС введут в Ростовской области Фото:
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Война на Украине

Режим ЧС введут в Ростовской области из-за ситуации в Донбассе. Такое предложение сделал губернатор Василий Голубев. Его поддержал приехавший в регион врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует Голубева ТАСС. «Это правильное решение, мы его поддерживаем», — приводит агентство ответ Чуприяна.

Массовую эвакуацию граждан накануне объявили в Донецкой и Луганской народных республиках. Вывозят стариков, женщин и детей. Их отправляют в Ростовскую область. Регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам.

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Режим ЧС введут в Ростовской области из-за ситуации в Донбассе. Такое предложение сделал губернатор Василий Голубев. Его поддержал приехавший в регион врио главы МЧС Александр Чуприян. «Мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует Голубева ТАСС. «Это правильное решение, мы его поддерживаем», — приводит агентство ответ Чуприяна. Массовую эвакуацию граждан накануне объявили в Донецкой и Луганской народных республиках. Вывозят стариков, женщин и детей. Их отправляют в Ростовскую область. Регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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