В Ростовской области ввели режим ЧС из-за ситуации в Донбассе

Режим ЧС введут в Ростовской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Режим ЧС введут в Ростовской области из-за ситуации в Донбассе. Такое предложение сделал губернатор Василий Голубев. Его поддержал приехавший в регион врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — цитирует Голубева ТАСС. «Это правильное решение, мы его поддерживаем», — приводит агентство ответ Чуприяна.

Массовую эвакуацию граждан накануне объявили в Донецкой и Луганской народных республиках. Вывозят стариков, женщин и детей. Их отправляют в Ростовскую область. Регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам.