Ростовская область получила 5 млрд на выплаты беженцам

19 февраля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

С 20 февраля Ростовская область начнет выплачивать беженцам по 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам с Донбасса. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, из этих средств будут выплачена материальная помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область. Они доведены до министерства труда области, по 10 тысяч на выплаты гражданам. Завтра мы сможем начинать выплаты этих денежных средств, — цитирует Игоря Гуськова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам с Донбасса. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, из этих средств будут выплачена материальная помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область. Они доведены до министерства труда области, по 10 тысяч на выплаты гражданам. Завтра мы сможем начинать выплаты этих денежных средств, — цитирует Игоря Гуськова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.