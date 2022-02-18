18 февраля 2022

Ростовская область получила 5 млрд на выплаты беженцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
С 20 февраля Ростовская область начнет выплачивать беженцам по 10 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам с Донбасса. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, из этих средств будут выплачена материальная помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область. Они доведены до министерства труда области, по 10 тысяч на выплаты гражданам. Завтра мы сможем начинать выплаты этих денежных средств, — цитирует Игоря Гуськова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам с Донбасса. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, из этих средств будут выплачена материальная помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область. Они доведены до министерства труда области, по 10 тысяч на выплаты гражданам. Завтра мы сможем начинать выплаты этих денежных средств, — цитирует Игоря Гуськова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...