Бастрыкин поручил разобраться с падением в РФ снаряда из Украины

Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва украинского снаряда на территории России. Об этом рассказали в СК. «Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту. И провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте СК. Ранее СМИ сообщили, что в Ростовской области взорвался снаряд возле украинской границы. Взрыв произошел в километре от территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.