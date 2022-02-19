Бастрыкин поручил разобраться с падением в РФ снаряда из Украины

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
В Следственном комитете проведут расследование произошедшего Фото:

Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва украинского снаряда на территории России. Об этом рассказали в СК.

«Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту. И провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте СК.

Ранее СМИ сообщили, что в Ростовской области взорвался снаряд возле украинской границы. Взрыв произошел в километре от территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

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Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва украинского снаряда на территории России. Об этом рассказали в СК. «Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту. И провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте СК. Ранее СМИ сообщили, что в Ростовской области взорвался снаряд возле украинской границы. Взрыв произошел в километре от территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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