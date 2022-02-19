СМИ: в Ростовской области взорвался снаряд у границы с Украиной

19 февраля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Жители Ростовской области сообщили о взрыве снаряда рядом с государственной границей РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Тарасовском районе Ростовской области, в километре от границы России и Украины, взорвался снаряд. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — цитирует источник ТАСС. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с конфликтом в Донбассе. Его идею поддержал врио главы МЧС Александр Чуприян. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию местных жителей. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения беженцев, где могут принять примерно 13 тысяч человек, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Тарасовском районе Ростовской области, в километре от границы России и Украины, взорвался снаряд. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — цитирует источник ТАСС. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с конфликтом в Донбассе. Его идею поддержал врио главы МЧС Александр Чуприян. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию местных жителей. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения беженцев, где могут принять примерно 13 тысяч человек, сообщает агентство Nation News.