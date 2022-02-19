СМИ: в Ростовской области взорвался снаряд у границы с Украиной

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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, взрыв, подготовка к паводку, подрыв льда
Жители Ростовской области сообщили о взрыве снаряда рядом с государственной границей РФ Фото:
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Война на Украине

В Тарасовском районе Ростовской области, в километре от границы России и Украины, взорвался снаряд. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

«Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — цитирует источник ТАСС.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с конфликтом в Донбассе. Его идею поддержал врио главы МЧС Александр Чуприян. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию местных жителей. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения беженцев, где могут принять примерно 13 тысяч человек, сообщает агентство Nation News.

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В Тарасовском районе Ростовской области, в километре от границы России и Украины, взорвался снаряд. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — цитирует источник ТАСС. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с конфликтом в Донбассе. Его идею поддержал врио главы МЧС Александр Чуприян. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию местных жителей. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT. В Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения беженцев, где могут принять примерно 13 тысяч человек, сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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