В Госдуме хотят передать жилье умерших от COVID беженцам Донбасса

19 февраля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Началась эвакуация жителей Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Жилье умерших от коронавируса россиян можно передать беженцам из Донбасса. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жилье. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Евгений Федоров в интервью радио «Говорит Москва». Из Донбасса на фоне нарастающей напряженности эвакуируют жителей в Россию. Беженцы получат в РФ по 10 тысяч рублей. Об этом распорядился президент страны Владимир Путин, передают «Дни.ру». Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня сообщил, что войска Украины совершили более 30 обстрелов за сутки по территории ЛНР. В Росстате ранее сообщили, что естественная убыль населения в прошлом году достигла более одного миллиона человек. Рекордное вымирание россиян связано в том числе с пандемией коронавируса, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жилье умерших от коронавируса россиян можно передать беженцам из Донбасса. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жилье. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Евгений Федоров в интервью радио «Говорит Москва». Из Донбасса на фоне нарастающей напряженности эвакуируют жителей в Россию. Беженцы получат в РФ по 10 тысяч рублей. Об этом распорядился президент страны Владимир Путин, передают «Дни.ру». Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня сообщил, что войска Украины совершили более 30 обстрелов за сутки по территории ЛНР. В Росстате ранее сообщили, что естественная убыль населения в прошлом году достигла более одного миллиона человек. Рекордное вымирание россиян связано в том числе с пандемией коронавируса, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.