Россия докажет Германии геноцид в Донбассе

19 февраля 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что на доказательства геноцида многие не смогут смотреть Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия предоставит Германии доказательства геноцида в Донбассе после заявления канцлера Олафа Шольца о нелепости заявлений об этом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Обращаюсь к коллегами в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о „смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе“ в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, эти материалы нельзя опубликовать на широкую аудиторию, потому что их заблокируют как недопустимый контент. Ранее Шольц высказался о геноциде в Донбассе. Он сообщил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, отмечает «Национальная служба новостей». По словам канцлера Германии, Путин считает геноцидом происходящее в Донбассе. Шольц же назвал это нелепостью, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия предоставит Германии доказательства геноцида в Донбассе после заявления канцлера Олафа Шольца о нелепости заявлений об этом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Обращаюсь к коллегами в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о „смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе“ в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, эти материалы нельзя опубликовать на широкую аудиторию, потому что их заблокируют как недопустимый контент. Ранее Шольц высказался о геноциде в Донбассе. Он сообщил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, отмечает «Национальная служба новостей». По словам канцлера Германии, Путин считает геноцидом происходящее в Донбассе. Шольц же назвал это нелепостью, пишет RT.