МЧС РФ: беженцев из Донбасса будут эвакуировать круглосуточно

20 февраля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Александр Чуприян заявил, что эвакуация беженцев из Донбасса происходит в плановом порядке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 19 февраля прошло совещание рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна, на котором было решено, что эвакуация жителей Донбасса должна проводиться в круглосуточном режиме, соответствуя намеченным оперативным планам, говорится в сообщении пресс-службы. Также были были подведены первые итоги работы по эвакуации беженцев из ДНР и ЛНР. Чуприян отметил, что эвакуация проходит в плановом порядке — обновляются данные по готовности пунктов временного размещения (ПВР), определены правила оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы. «Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре ПВР», — подчеркнул он. Также врио главы МЧС заявил, что работа по выплатам для беженцев должна реализовываться максимально оперативно. Он добавил, что особое внимание должно уделяться пожилым переселенцам. Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 19 февраля прошло совещание рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна, на котором было решено, что эвакуация жителей Донбасса должна проводиться в круглосуточном режиме, соответствуя намеченным оперативным планам, говорится в сообщении пресс-службы. Также были были подведены первые итоги работы по эвакуации беженцев из ДНР и ЛНР. Чуприян отметил, что эвакуация проходит в плановом порядке — обновляются данные по готовности пунктов временного размещения (ПВР), определены правила оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы. «Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре ПВР», — подчеркнул он. Также врио главы МЧС заявил, что работа по выплатам для беженцев должна реализовываться максимально оперативно. Он добавил, что особое внимание должно уделяться пожилым переселенцам. Ранее сообщалось, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 10 тысяч рублей каждому беженцу. Корреспондент URA.RU в Донецке сообщил, что из республики не выпускают мужчин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.