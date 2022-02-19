Турчак: ЕР окажет гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

«Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Единая Россия» отправит гуманитарный груз беженцам из Донбасса, необходимые объемы которого были определены вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, передает слова Андрея Турчака пресс-служба фракции. Груз будет формироваться по пути следования в Ростовскую область, а ряд региональных отделений партии в этом поможет, уточнил он.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и движения «Мы вместе» уже приступили к оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР в круглосуточном режиме. Также, добавил, Турчак, депутаты ЕР всех уровней будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.
«Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Единая Россия» отправит гуманитарный груз беженцам из Донбасса, необходимые объемы которого были определены вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, передает слова Андрея Турчака пресс-служба фракции. Груз будет формироваться по пути следования в Ростовскую область, а ряд региональных отделений партии в этом поможет, уточнил он. Секретарь генсовета ЕР отметил, что добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и движения «Мы вместе» уже приступили к оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР в круглосуточном режиме. Также, добавил, Турчак, депутаты ЕР всех уровней будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. Александр Чуприян поручил определить, какие регионы готовы принимать беженцев из ДНР и ЛНР.