19 февраля 2022

У Сбербанка произошел сбой в работе мобильного приложения

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
В приложении «Сбербанк Онлайн» сообщается о проведении технических работ Фото:

Пользователи Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Более часа пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбои в работе приложения. Многие клиенты банка не могут открыть виджет с картами и провести какую-либо операцию. В приложении сообщается, что до 06:00 мск 20 февраля будут проводиться технические работы.

Предыдущий сбой в работе мобильного клиента Сбербанка произошел 10 декабря 2021 года. Тогда большинство пользователей жаловалось на проблемы с переводом средств.

Дополнено 04:42:
Проблемы в работе приложения были успешно устранены.

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Пользователи Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения. Об этом сообщает сайт Downdetector. Более часа пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбои в работе приложения. Многие клиенты банка не могут открыть виджет с картами и провести какую-либо операцию. В приложении сообщается, что до 06:00 мск 20 февраля будут проводиться технические работы. Предыдущий сбой в работе мобильного клиента Сбербанка произошел 10 декабря 2021 года. Тогда большинство пользователей жаловалось на проблемы с переводом средств. Дополнено 04:42: Проблемы в работе приложения были успешно устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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