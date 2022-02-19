У Сбербанка произошел сбой в работе мобильного приложения

В приложении «Сбербанк Онлайн» сообщается о проведении технических работ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Более часа пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбои в работе приложения. Многие клиенты банка не могут открыть виджет с картами и провести какую-либо операцию. В приложении сообщается, что до 06:00 мск 20 февраля будут проводиться технические работы.

Предыдущий сбой в работе мобильного клиента Сбербанка произошел 10 декабря 2021 года. Тогда большинство пользователей жаловалось на проблемы с переводом средств.

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Проблемы в работе приложения были успешно устранены.