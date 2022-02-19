Глава МИД Британии назвала новый срок «вторжения» РФ на Украину

Россия проводит операции в Донбассе под чужим флагом, заявила Лиз Трасс Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия может «вторгнуться» на территорию Украины уже на следующей неделе. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, если Москва «нападет» на Киев, то она не остановится и продолжит воевать с соседними странами.

«Этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», — цитирует выступление Лиз Трасс на Мюнхенской конференции Reuters.

По словам главы МИД Великобритании, за последнюю неделю Евросоюз стал свидетелем «удвоения дезинформации и операций под чужим флагом в Донбассе». По мнению Трасс, это показывает, что Россия несерьезно относится к дипломатии. Министр сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской «дезинформации» по теме Украины.

Трасс призвала страны Запада остановить Москву. Она считает, что Россия не остановится на Украине и продолжит вести войну с соседними странами, передает Daily Mail. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин хочет повернуть время вспять, «на середину 1990-х или даже раньше».

Ранее глава США Джо Байден заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в ближайшие несколько дней, передает «Национальная служба новостей». По его информации, Москва проводит военную операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». После о подготовки России к полномасштабному «нападению» заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Москва отрицает существование планов по вторжению на Украину, а все сообщения об этом называют информационными вбросами.

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