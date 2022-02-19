Генсек НАТО: РФ готовит полномасштабное вторжение на Украину

По словам Йенса Столтенберга, «все маркеры» указывают на агрессивные планы РФ Фото: Bundesregierung\Bergmann

новость из сюжета Война на Украине

Россия готовится к полномасштабному «нападению» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу ARD.

«Россия готовит полномасштабное нападение [на Украину]», — цитирует Йенса Столтенберга ТАСС. По его словам, на подготовку вторжения РФ «указывают все маркеры».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что российский глава Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. По словам американского лидера, Россия «вторгнется» на территорию Украину в ближайшие несколько дней. Военный эксперт Джордан Прескотт предрек провокацию Байденом повторения Крымской войны из-за его высказываний, сообщает журнал The American Conservative.