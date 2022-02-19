19 февраля 2022

Генсек НАТО: РФ готовит полномасштабное вторжение на Украину

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По словам Йенса Столтенберга, «все маркеры» указывают на агрессивные планы РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия готовится к полномасштабному «нападению» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу ARD.

«Россия готовит полномасштабное нападение [на Украину]», — цитирует Йенса Столтенберга ТАСС. По его словам, на подготовку вторжения РФ «указывают все маркеры».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что российский глава Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. По словам американского лидера, Россия «вторгнется» на территорию Украину в ближайшие несколько дней. Военный эксперт Джордан Прескотт предрек провокацию Байденом повторения Крымской войны из-за его высказываний, сообщает журнал The American Conservative.

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Россия готовится к полномасштабному «нападению» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу ARD. «Россия готовит полномасштабное нападение [на Украину]», — цитирует Йенса Столтенберга ТАСС. По его словам, на подготовку вторжения РФ «указывают все маркеры». Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что российский глава Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. По словам американского лидера, Россия «вторгнется» на территорию Украину в ближайшие несколько дней. Военный эксперт Джордан Прескотт предрек провокацию Байденом повторения Крымской войны из-за его высказываний, сообщает журнал The American Conservative.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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