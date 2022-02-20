США оповестили Украину и своих партнеров о «расстрельных списках» России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские власти «составили списки» украинских и других видных политических деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае «нападения» Москвы на Киев. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с американской разведкой. По их мнению, репрессии также будут направлены на российских и белорусских диссидентов, журналистов, этнические и религиозные меньшинства и лица ЛГБТКИ+.

«Россия составила списки украинских политических деятелей и других видных деятелей, которые должны быть арестованы или убиты в случае нападения России на Украину. Соединенные Штаты понизили класс своей разведки в отношении угроз определенным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими правительственными чиновниками и другими партнерами в регионе», — пишет Foreign Policy со ссылкой на источники и официальные лица США.

Один из американских чиновников отметил, что похищения, задержания и пытки будут направлены также против журналистов и противников коррупции, представителей религиозных, этнических и сексуальных (ЛГБТКИ+) меньшинств. Кроме того, с особыми проблемами столкнутся российские и белорусские диссиденты, сбежавшие на Украину. Они не смогут быстро покинуть страну, поскольку для поездок по Европе им потребуется виза.

Старший советник кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка сообщил, что его команда уже составила рекомендации для белорусов, проживающих на Украине. Однако он уточнил, что к ним не поступало информации о конкретной угрозе.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в «раскручивании маховика антироссийской истерии». По мнению дипломатов, американцы сами себя убеждают в неизбежности военных действий. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также назвал «информационными вбросами» и «безответственными фейками» все даты «вторжения» России на Украину. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. После глава Белого дома изменил свое мнение. 19 февраля Байден заявил, что Россия «вторгнется» на Украину «в предстоящую неделю», сообщает RT.

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