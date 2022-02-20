Еще один регион РФ ввел режим ЧС из-за обстановки в Донбассе

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, мчс, багажные тележки
Из Донбасса эвакуируют жителей Фото:

В Воронежской области ввели режим чрезвычайного положения из-за эвакуации в регион жителей Донбасса. Об этом рассказали в правительстве региона.

«Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — сообщили в правительстве Воронежской области. Режим вводится с 19 февраля, указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.

В регион уже прибыл первый состав с беженцами из Донбасса, сообщает деловое издание «Взгляд». В Воронежскую область приехали 910 человек, субъект готов принять 4,5 тысячи человек.

Ранее о введении режима ЧС сообщили в Ростовской области. С инициативой выступил губернатор Василий Голубев, предложение одобрил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. В регион эвакуируют беженцев из Донбасса после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. Туда уже прибыли более 40 тысяч человек.

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В Воронежской области ввели режим чрезвычайного положения из-за эвакуации в регион жителей Донбасса. Об этом рассказали в правительстве региона. «Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — сообщили в правительстве Воронежской области. Режим вводится с 19 февраля, указ губернатора опубликован на сайте правительства региона. В регион уже прибыл первый состав с беженцами из Донбасса, сообщает деловое издание «Взгляд». В Воронежскую область приехали 910 человек, субъект готов принять 4,5 тысячи человек. Ранее о введении режима ЧС сообщили в Ростовской области. С инициативой выступил губернатор Василий Голубев, предложение одобрил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. В регион эвакуируют беженцев из Донбасса после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. Туда уже прибыли более 40 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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