Российские хоккеисты заняли второе место на Олимпиаде в Пекине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Хоккеист российской сборной Антон Слепышев разозлился на россиян, которые нагнетали обстановку и не верили в национальную команду на Олимпиаде. Он написал гневный пост в Instagram, посвященный этим людям.

«Мы сделали ВСЕ, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, это ваш хлеб! Жуйте!!!» — написал Слепышев на своей странице в Instagram.

Такой пост он опубликовал после проигрыша сборной Олимпийского комитета России в финале на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены сражались в матче с финнами и уступили им золото Игр, проиграв со счетом 2:1. По итогам этого матча Россия заняла второе место по общему числу медалей на Олимпиаде, передает «Газета Кемерова».