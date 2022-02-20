Российский хоккеист гневно выругался после медали Олимпиады. «Жуйте, говноеды»

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Хоккейный турнир
Российские хоккеисты заняли второе место на Олимпиаде в Пекине Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Хоккеист российской сборной Антон Слепышев разозлился на россиян, которые нагнетали обстановку и не верили в национальную команду на Олимпиаде. Он написал гневный пост в Instagram, посвященный этим людям.

«Мы сделали ВСЕ, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, это ваш хлеб! Жуйте!!!» — написал Слепышев на своей странице в Instagram.

Такой пост он опубликовал после проигрыша сборной Олимпийского комитета России в финале на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены сражались в матче с финнами и уступили им золото Игр, проиграв со счетом 2:1. По итогам этого матча Россия заняла второе место по общему числу медалей на Олимпиаде, передает «Газета Кемерова».

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Хоккеист российской сборной Антон Слепышев разозлился на россиян, которые нагнетали обстановку и не верили в национальную команду на Олимпиаде. Он написал гневный пост в Instagram, посвященный этим людям. «Мы сделали ВСЕ, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, это ваш хлеб! Жуйте!!!» — написал Слепышев на своей странице в Instagram. Такой пост он опубликовал после проигрыша сборной Олимпийского комитета России в финале на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены сражались в матче с финнами и уступили им золото Игр, проиграв со счетом 2:1. По итогам этого матча Россия заняла второе место по общему числу медалей на Олимпиаде, передает «Газета Кемерова».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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