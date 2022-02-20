Терапевт назвал основную причину смерти при коронавирусе. «Такого термина в медицине нет»

21 февраля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

На течение коронавируса влияют другие заболевания человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Основной причиной смерти при коронавирусе является сосудисто-дыхательная недостаточность. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт Андрей Звонков, подчеркнув, что такого термина официально не существует. «Главный ковидный механизм — это механизм поражения сосудов, в основном сосудов легких. Это является основной причиной. Даже не знаю, как его назвать, потому что такого термина в медицине нет — сосудисто-дыхательная недостаточность. Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. При этом поступление и вывод воздуха не страдает. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков. Врач также рассказал, что может повлиять на течение коронавируса. «Сахарный диабет, атеросклеротические заболевания, ишемические болезни, не только сердца тоже усугубляют COVID», — сказал Звонков. Он подчеркнул, что вирус распространяется постепенно, начиная с мелких сосудов, пробираясь к сердцу и даже мозгу. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев также отметил, что основная смертность связана с дыхательной системой. «При предыдущих вариантах коронавируса, самыми распространенными смертельными осложнениями были воспаление легких и легочная недостаточность, которая не позволяла человеку дышать», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основной причиной смерти при коронавирусе является сосудисто-дыхательная недостаточность. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил врач-терапевт Андрей Звонков, подчеркнув, что такого термина официально не существует. «Главный ковидный механизм — это механизм поражения сосудов, в основном сосудов легких. Это является основной причиной. Даже не знаю, как его назвать, потому что такого термина в медицине нет — сосудисто-дыхательная недостаточность. Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. При этом поступление и вывод воздуха не страдает. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», — объяснил Андрей Звонков. Врач также рассказал, что может повлиять на течение коронавируса. «Сахарный диабет, атеросклеротические заболевания, ишемические болезни, не только сердца тоже усугубляют COVID», — сказал Звонков. Он подчеркнул, что вирус распространяется постепенно, начиная с мелких сосудов, пробираясь к сердцу и даже мозгу. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев также отметил, что основная смертность связана с дыхательной системой. «При предыдущих вариантах коронавируса, самыми распространенными смертельными осложнениями были воспаление легких и легочная недостаточность, которая не позволяла человеку дышать», — подчеркнул специалист.