Блинкен отказал Зеленскому в просьбе ввести санкции против РФ

20 февраля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский просил ввести санкции против РФ Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ. «Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN. Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ. «Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN. Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине.