Блинкен отказал Зеленскому в просьбе ввести санкции против РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский просил ввести санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ.

«Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN.

Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ. «Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN. Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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