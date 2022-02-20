Блинкен отказал Зеленскому в просьбе ввести санкции против РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ.
«Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN.
Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении России пока отложат. Президент Украины Владимир Зеленский просил ввести превентивные ограничения против РФ. «Цель санкций в первую очередь — попытаться удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет, и до последней минуты, пока мы можем пытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это сделать», — заявил Блинкен в интервью CNN. Зеленский настаивал на введении против России санкций уже сейчас, а не после начала «вторжения» на Украину. Он заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада заявляли ранее, что в отношении РФ введут санкции в случае войны на Украине.