Политолог обвинил губернатора в трагедии с барием в Петербурге

От отравления барием в Петербурге умерли семь человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

За смертельное отравление барием пациентов диагностического центра №1 Санкт-Петербурга должны ответить губернатор региона Александр Беглов и Комздрав. Об этом заявил политолог, политтехнолог, журналист-эксперт Владимир Карасев.

«В первую очередь, вопрос к губернатору, который обязан контролировать все вопросы в Санкт-Петербурге. Надо узнать, каких людей он там поставил в этой системе здравоохранения, насколько они профессиональны. Здесь виновные несомненно люди в высоких кабинетах и в дорогих костюмах. И в первую очередь нужно спрашивать с них, и с Беглова», — считает Карасев, его слова приводит mos.news.

Он выразил надежду, что ответственными не будут делать врачей. По словам политолога, нужно выяснить, проходил ли проверку барий. Также стоит узнать, кто отвечал за поставки вещества в учреждения, высказался он. Карасев не исключает, что в трагедии могла иметь место коррупция.

В Санкт-Петербурге семь пациентов скончались от отравления барием после гастроскопии. Следователи выяснили, что химический препарат не был включен в государственный реестр лекарств. Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, которые не соответствуют требованиям к жизни и безопасности. Задержан главврач учреждения. Глава Комздрава Дмитрий Лисовец рассказал, что опасную процедуру проводили только в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, сообщают «Невские новости».

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