Курс доллара в банках превысил 80 рублей

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Доллар можно купить за 80,6 рублей Фото:

Курс доллара превысил 80 рублей, евро можно купить по 90 рублей. Об этом сообщается на сайте «Сбера» и ВТБ.

Доллар продается за 80,67 рублей, евро — 90,67 рублей в Сбербанке. В ВТБ американскую валюту продают за 80,75, европейскую — за 90,95. Тем временем, сегодня биржа закрыта, торги откроются в понедельник.

Ранее «Известия» сообщили, что российские банки начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. В среду курс доллара упал ниже 75 рублей, по данным московской биржи. Это произошло после того, как Россия не начала «вторжение» на Украину.

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Курс доллара превысил 80 рублей, евро можно купить по 90 рублей. Об этом сообщается на сайте «Сбера» и ВТБ. Доллар продается за 80,67 рублей, евро — 90,67 рублей в Сбербанке. В ВТБ американскую валюту продают за 80,75, европейскую — за 90,95. Тем временем, сегодня биржа закрыта, торги откроются в понедельник. Ранее «Известия» сообщили, что российские банки начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. В среду курс доллара упал ниже 75 рублей, по данным московской биржи. Это произошло после того, как Россия не начала «вторжение» на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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