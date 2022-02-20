Курс доллара в банках превысил 80 рублей

Доллар можно купить за 80,6 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс доллара превысил 80 рублей, евро можно купить по 90 рублей. Об этом сообщается на сайте «Сбера» и ВТБ.

Доллар продается за 80,67 рублей, евро — 90,67 рублей в Сбербанке. В ВТБ американскую валюту продают за 80,75, европейскую — за 90,95. Тем временем, сегодня биржа закрыта, торги откроются в понедельник.

Ранее «Известия» сообщили, что российские банки начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. В среду курс доллара упал ниже 75 рублей, по данным московской биржи. Это произошло после того, как Россия не начала «вторжение» на Украину.

Скриншот «Сбер»