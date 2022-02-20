Курс доллара в банках превысил 80 рублей

Курс доллара превысил 80 рублей, евро можно купить по 90 рублей. Об этом сообщается на сайте «Сбера» и ВТБ.
Доллар продается за 80,67 рублей, евро — 90,67 рублей в Сбербанке. В ВТБ американскую валюту продают за 80,75, европейскую — за 90,95. Тем временем, сегодня биржа закрыта, торги откроются в понедельник.
Ранее «Известия» сообщили, что российские банки начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. В среду курс доллара упал ниже 75 рублей, по данным московской биржи. Это произошло после того, как Россия не начала «вторжение» на Украину.
Курс доллара превысил 80 рублей, евро можно купить по 90 рублей. Об этом сообщается на сайте «Сбера» и ВТБ. Доллар продается за 80,67 рублей, евро — 90,67 рублей в Сбербанке. В ВТБ американскую валюту продают за 80,75, европейскую — за 90,95. Тем временем, сегодня биржа закрыта, торги откроются в понедельник. Ранее «Известия» сообщили, что российские банки начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. В среду курс доллара упал ниже 75 рублей, по данным московской биржи. Это произошло после того, как Россия не начала «вторжение» на Украину.