В Курской области ввели ЧС в связи с прибытием беженцев

В понедельник планируется отправить еще 15 поездов с беженцами из Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приездом беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — сообщается на сайте МЧС России.

Отмечается, что за сутки около 2 тысяч человек переехали из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом. Также еще 3,4 тысячи в ближайшее время ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправить еще 15 поездов.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим чрезвычайного положения из-за эвакуации в регион жителей Донбасса. В Воронежскую область приехали 910 человек, субъект готов принять 4,5 тысячи человек.