20 февраля 2022

В Курской области ввели ЧС в связи с прибытием беженцев

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Поездка Бориса Дубровского в пункт временного размещения беженцев из Украины. Челябинск, 14.07.2014, спальная, спортзал, кровати, временное содержание
В понедельник планируется отправить еще 15 поездов с беженцами из Донбасса Фото:
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Война на Украине

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приездом беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — сообщается на сайте МЧС России.

Отмечается, что за сутки около 2 тысяч человек переехали из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом. Также еще 3,4 тысячи в ближайшее время ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправить еще 15 поездов.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим чрезвычайного положения из-за эвакуации в регион жителей Донбасса. В Воронежскую область приехали 910 человек, субъект готов принять 4,5 тысячи человек.

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В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приездом беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — сообщается на сайте МЧС России. Отмечается, что за сутки около 2 тысяч человек переехали из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом. Также еще 3,4 тысячи в ближайшее время ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправить еще 15 поездов. Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим чрезвычайного положения из-за эвакуации в регион жителей Донбасса. В Воронежскую область приехали 910 человек, субъект готов принять 4,5 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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