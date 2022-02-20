Зеленский решил прекратить стрельбу в Донбассе

Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию в Донбассе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за прекращение стрельбы в Донбассе. Об этом он сообщил во время разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Продолжая вчерашний разговор, сообщил Эммануэлю Макрону о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем немедленный созыв ТКГ (контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. URA.RU) и немедленное введение режима тишины», — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе. На окраинах Донбасса произошел длительный минометный обстрел, рассказал корреспондент URA.RU с места события.