Зеленский решил прекратить стрельбу в Донбассе

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Танки ДНР, танк
Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за прекращение стрельбы в Донбассе. Об этом он сообщил во время разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Продолжая вчерашний разговор, сообщил Эммануэлю Макрону о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем немедленный созыв ТКГ (контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. URA.RU) и немедленное введение режима тишины», — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе. На окраинах Донбасса произошел длительный минометный обстрел, рассказал корреспондент URA.RU с места события.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за прекращение стрельбы в Донбассе. Об этом он сообщил во время разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Продолжая вчерашний разговор, сообщил Эммануэлю Макрону о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем немедленный созыв ТКГ (контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. URA.RU) и немедленное введение режима тишины», — написал Владимир Зеленский в Twitter. Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе. На окраинах Донбасса произошел длительный минометный обстрел, рассказал корреспондент URA.RU с места события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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